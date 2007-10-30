Партія регіонів дуже не хоче, щоб Луценко був міністром внутрішніх справ

Члени Президії Політради Партії регіонів переконані, що лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО нестиме відповідальність за застосування принципу політичної доцільності у роботі правоохоронних органів.

Про це йдеться у заяві Партії регіонів, обнародуваній на офіційному сайті партії.

У документі нагадується, що сьогодні на прес-конференції бізнесмен Борис ПЕНЧУК “публічно визнав, що Ю.ЛУЦЕНКО змушував його свідчити проти Бориса КОЛЕСНІКОВА (члена Партії регіонів - УНІАН), що з метою переслідування Бориса КОЛЕСНІКОВА Юрій ЛУЦЕНКО утримував сім`ю ПЕНЧУКА і його самого під домашнім арештом, що на ПЕНЧУКА чинилися тиск і залякування з боку працівників МВС”.

Президія Політради Партії регіонів вважає, що “задля власного іміджу борця з корупцією, який сумлінно будує собі цей політик (Ю.ЛУЦЕНКО - УНІАН), він не гребує навіть найбруднішими методами, компрометуючи тим самим саму ідею боротьби з корупцією”.

У заяві наголошується, що Партія регіонів “рішуче засуджує практику незаконних переслідувань, провокацій та брехні, які застосовує Юрій ЛУЦЕНКО в своїй діяльності і якими він послуговувався в своїй роботі на посаді міністра внутрішніх справ”.

“Ми звертаємося до Президента України із закликом зробити все для того, щоб подібні методи більше ніколи не застосовувалися правоохоронними органами по відношенню до громадян України”, - йдеться в заяві.

“Ми розраховуємо на те, що разом з Партією регіонів проти свавілля високопосадовців виступить широка громадськість, і ми покладемо край сталінсько-луценківським методам пошуку ворогів народу. Запевняємо – наша рішучість у боротьбі проти луценківщини в правоохоронних органах буде непохитною і обов`язково дасть результат”, - заявляють члени Президії Політради Партії регіонів.

Вони переконані, що Ю.ЛУЦЕНКО “буде нести відповідальність перед законом за скоєне: за незаконні переслідування, за фабрикацію кримінальних справ проти невинних, за використання службового становища у власних корисливих цілях, за застосування принципу політичної доцільності в роботі правоохоронних органів”.