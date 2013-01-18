У Мелітополі шукають психічно хворого «підривника»

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України.

17 січня до Мелітопольського міськвідділу міліції було передано анонімний лист, що надійшов на адресу Мелітопольського міськрайсуду. У ньому була інформація про начебто намір невідомої особи замінувати одну із загальноосвітніх шкіл.

"Хоча зміст листа викликав серйозні сумніви у психічному здоров’ї його автора, за вказаною адресою терміново виїхало керівництво ГУМВС та слідчо-оперативна група у повному складі. Приміщення школи було ретельно перевірено спеціалістами вибухово-технічної служби та фахівцями-кінологами. Оскільки огляд проводився у вечірній час, навчальний процес не переривався. На щастя, будь-яких вибухонебезпечних предметів у ході перевірки не виявлено", - повідомили у МВС.

Інформація про це правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За фактом неправдивого повідомлення розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

"Наразі проводяться всі необхідні заходи щодо встановлення особи автора листа. Нагадаємо, що на недолугого жартівника, згідно з чинним законодавством, чекає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років", - нагадали у МВС.