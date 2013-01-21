На Донеччині покарали 200 контролерів

У Донецькій області в 2012 році прокуратура притягла до відповідальності понад 200 різних контролерів за їхнє незаконне втручання в господарську діяльність підприємців.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

Згідно повідомлення, в минулому році органами прокуратури Донецької області проведено понад 180 перевірок в органах державного контролю, місцевого самоврядування, дозвільних і правоохоронних органах і т.п.

За наслідками проведених перевірок відносно посадовців державних органів порушено 14 кримінальних справ (здебільшого по фактах здирства незаконної винагороди за отримання дозволів, навмисної перешкоди господарській діяльності). На вимогу прокурорів скасовано 17 рішень про проведення позапланових перевірок і накладення фінансових санкцій, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 233 контролери.

Так, прокуратурою області проведено перевірку щодо звернення підприємця з міста Димитрова про незаконне застосування санкцій Державною інспекцією захисту прав споживачів. Рішення про накладення адміністративно-господарської санкції, як безпідставну, за протестом прокуратури області було скасовано.

Грубі порушення чинного законодавства при призначенні і проведенні перевірок суб'єктів господарської діяльності виявлені в правоохоронних органах області. Ними допускаються випадки проведення перевірок поза межами наданої ним компетенції. На вимогу прокуратури винних правоохоронців також притягають до дисциплінарної відповідальності.

Стан роботи органів прокуратури в цьому напрямі в січні поточного року було розглянуто на засіданні колегії прокуратури області.

За словами першого заступника прокурори Донецької області Олега Сюсяйла, «станом на 1 січня поточного 2013 року в Донецькій області зареєстровано майже 250 тисяч суб'єктів господарювання, припинили свою діяльність в 2012 році, зокрема з причин значного тиску, майже 2,5 тисячі підприємців».

У прокуратурі констатували, що в даний час в області діє 48 органів державного контролю, які уповноважені здійснювати перевірки господарської діяльності підприємців. Ними протягом минулого року проведено понад 120 тисяч перевірок, майже 40% з яких – позапланових.