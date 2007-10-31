Україна скотилася в рейтингу конкурентної економіки

Україна погіршила свої позиції в рейтингу конкурентної економіки Всесвітнього економічного форуму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це свідчить оприлюднений сьогодні рейтинг 2007-2008 рр.

Згідно з рейтингом, Україна посіла лише 73-тє місце порівняно з 69-м у рейтингу 2006-2007 рр.

Перша позиція у рейтингу належить США, на другому місці – Швейцарія, на третьому – Данія. До десятки лідерів також увійшли Швеція, Німеччина, Фінляндія, Сінгапур, Японія, Велика Британія, Нідерланди.

Серед країн СНД найвище місце посіла Росія – 58, далі ідуть Казахстан (61 місце), Узбекистан (62 місце), Азербайджан (66 місце). Грузія займає лише 90-те місце за рівнем конкурентності економіки, Вірменія – 93-тє, Молдова – 97-ме. Останнє, 131-ше місце у рейтингу належить економіці Чаду.

Глобальний індекс конкурентності Всесвітнього економічного форуму розраховується на підставі оцінки 12-ти позицій, які включають в себе інституції, інфраструктуру, макроекономічну стабільність, систему охорони здоров’я та середньої освіти, вищої освіти і підвищення кваліфікації, ефективності товарних ринків, ефективності ринку праці, розвиненість фінансового ринку, технологічну готовність, розмір ринку, розвиток бізнесу та інновацій.

Рейтинг розраховується на підставі доступних економічних даних і спеціального опитування експертів, що проводиться Всесвітнім економічним форумом.