ДПтСУ: У Лук’янівському СІЗО Павличенко побився зі співкамерником

Про це УНІАН повідомили в Управлінні Державної пенітенціарної служби України в Києві та Київській області.

Як йдеться в повідомленні, працівники пенітенціарної установи оперативно відреагували та зупинили бійку між ув’язненими.

На місце події приїхала слідчо-оперативна група Шевченківського райуправління ГУ МВС України в Києві.

Правоохоронці з’ясували, що між співкамерниками виник словесний конфлікт, який потім переріс у сутичку. Під час бійки ув’язнені нанесли один одному декілька ударів. Лікар СІЗО оглянув обох ув’язнених та виявив у них забиття обличчя та шиї, поінформували в Управлінні ДПтС.

Водночас від написання заяв з цього приводу та проходження судово-медичного обстеження обидва ув’язнені відмовилися, мотивуючи тим, що не мають претензій один до одного, йдеться в повідомленні.

Не зважаючи на це, правоохоронці внесли відомості за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 Кримінального кодексу України «Умисне легке тілесне ушкодження» та розпочали розслідування, повідомили в пенітенціарній службі.

Обох ув’язнених одразу ж було переведено в різні камери, додали в УДПтС.

Як повідомлялося, Голосіївський районний суд Києва 2 жовтня 2012 року засудив Д.Павличенка до довічного ув’язнення, а його сина Сергія Павличенка - до 13 років позбавлення волі за вбивство судді Шевченківського райсуду Києва С.Зубкова.

По всій Україні пройшли акції на підтримку батька і сина Павличенків. Громадськість переконана, що вони не причетні до вбивства судді.

14 січня Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги на вирок Дмитру та Сергію Павличенкам.

Зокрема, суд зобов’язав УДПтС у Києві та Київській області 23 січня об 11.00 доставити підсудних до зали засідання Апеляційного суду столиці для проведення їхнього допиту та дослідження матеріалів справи у частині показів засуджених, які вони надавали у суді першої інстанції.

С.Зубков був убитий 21 березня 2011 року в під'їзді свого будинку в Києві.