На переговорах щодо СОТ узгоджують 270 позицій

Питання боргу винесені за рамки переговорного процесу з Киргизією щодо укладення двосторонньої угоди про вступ України до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ сьогодні журналістам.

За його словами, основним питанням переговорного процесу на сьогодні є зниження Україною митних зборів на імпорт ряду товарів.

Як сказав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ, йдеться про 270 позицій, третина з яких стосуються аграрного сектору. «З цих 270 позицій близько 200-220 - це запити на зниження мита до нуля», - сказав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

При цьому він зазначив, що прийняття цих умов означає, що вони поширюватимуться на всі країни СОТ. В.П’ЯТНИЦЬКИЙ підкреслив, що на сьогодні між Україною і Киргизією діє режим вільної торгівлі, і в його рамках виконується умова безмитного імпорту товарів з Киргизії до України.

Як повідомляв УНІАН, Україна завершила переговори з усіма членами Робочої групи СОТ, окрім Киргизії, підписавши 49 протоколів про взаємний доступ на ринки товарів і послуг.

Бішкек заявляє, що врегулювання питання боргу України перед Киргизією в розмірі понад 276 млн. дол., що залишився з часів СРСР і визнаний Киргизією як недержавний борг України, тільки сприятиме прогресу в переговорному процесі в рамках Робочої групи щодо вступу України до СОТ.