На переговорах щодо СОТ узгоджують 270 позицій
Третина стосується аграрного сектору
|Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ сьогодні журналістам.
За його словами, основним питанням переговорного процесу на сьогодні є зниження Україною митних зборів на імпорт ряду товарів.
Як сказав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ, йдеться про 270 позицій, третина з яких стосуються аграрного сектору. «З цих 270 позицій близько 200-220 - це запити на зниження мита до нуля», - сказав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.
При цьому він зазначив, що прийняття цих умов означає, що вони поширюватимуться на всі країни СОТ. В.П’ЯТНИЦЬКИЙ підкреслив, що на сьогодні між Україною і Киргизією діє режим вільної торгівлі, і в його рамках виконується умова безмитного імпорту товарів з Киргизії до України.
Як повідомляв УНІАН, Україна завершила переговори з усіма членами Робочої групи СОТ, окрім Киргизії, підписавши 49 протоколів про взаємний доступ на ринки товарів і послуг.
Бішкек заявляє, що врегулювання питання боргу України перед Киргизією в розмірі понад 276 млн. дол., що залишився з часів СРСР і визнаний Киргизією як недержавний борг України, тільки сприятиме прогресу в переговорному процесі в рамках Робочої групи щодо вступу України до СОТ.