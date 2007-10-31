У Запоріжжі пограбували ПриватБанк

У Запоріжжі скоєно пограбування банку. Викрадено понад 100 тис. грн.

Запоріжжя. 31 жовтня. УНІАН. У Запоріжжі скоєно пограбування банку.

Як повідомили УНІАН в Центрі громадських зв`язків УМВС України в Запорізькій області, 30 жовтня о 17.25 в Ленінський РВВС м. Запоріжжя надійшло повідомлення про те, що невідомий увірвався в приміщення банківської структури (відділення Запорізького регіонального управління КБ "ПриватБанк") і, погрожуючи зброєю, заволодів значними коштами, точна сума яких зараз встановлюється.

Як повідомили УНІАН в керівництві УМВС в Запорізькій області, "йдеться про суму понад 100 тисяч гривень".

Після пограбування нападник втік у невідомому напрямку, і встановити його місцезнаходження на даний момент не вдалося.

За даним фактом порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.