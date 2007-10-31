Працівники ДАІ виявили в багажнику ”Жигулів” труп

На Дніпропетровщині працівники Державтоінспекції виявили в багажнику автомобіля порушника правил дорожнього руху труп людини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, 30 жовтня, о сьомій годині ранку, у райцентрі Магдалинівка на Дніпропетровщині інспектори дорожньо-патрульної служби помітили автомобіль "Жигулі", водій якого здійснив розворот всупереч вимогам Правил дорожнього руху. Працівники Державтоінспекції намагалися зупинити порушника, але він збільшив швидкість й почав утікати.

Коли ж працівники ДАІ зупинили легковик, з`ясувалося, що водій, 1973 р.н., керував автомобілем без відповідних документів. Під час огляду авто інспектори виявили у багажнику труп чоловіка. За попередніми даними, потерпілий працював охоронцем на будівництві церкви у с.Підгородне Дніпропетровського району.

Як з’ясувалося, водій "Жигулів" намагався скоїти крадіжку з будівельного майданчика, але йому завадив охоронець. Тоді зловмисник вдарив його металевою трубою. Щоб приховати злочин, сховав труп до багажника й намагався вивезти у сусідній район.

Триває розслідування.