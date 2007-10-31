Житло в Києві подорожчало до 2471 доларів за кв.м

Середня вартість житла на вторинному ринку Києва за минулий тиждень (з 22 по 29 жовтня) зросла на 0,52% (на 13 дол.) – до 2471 дол. за 1 кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «Канзас» (Київ).

Як указується в повідомленні, до цього максимальним значенням індексу вартості житла на вторинному ринку Києва, за даними компанії «Канзас», було зафіксовано 23 квітня 2007 року - 2461 дол./кв. м.

Індекс цінового очікування вторинної житлової нерухомості Києва за минулий тиждень зріс. Поточне значення індексу перебуває в додатній області і становить 0,5%. Таке значення індексу очікування означає вірогідність подальшого плавного підвищення цін на квартири в Києві.

Значення індексу прибутковості житла за вересень 2007 р. становило 1,5% за місяць.

Експерти зазначають, що індекс прибутковості вторинного київського житла в 1,9 раза більше середньозваженої ставки прибутковості за довгостроковими банківськими депозитами, що робить вкладення коштів у нерухомість більш прибутковим.

Довідка УНІАН. Консалтингова компанія «Канзас» займається аналізом ринку нерухомості Києва та інших великих міст України.