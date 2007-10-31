Спецслужби України, Польщі та Румунії закінчили навчання в Одесі

Керівник Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО високо оцінив міжнародні антитерористичні навчання “Східний щит-2007”, що завершилися сьогодні в Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, в ході сьогоднішньої морської фази навчань їх учасники відпрацювали комплекс заходів щодо перехоплення підозрілих вантажів, які транспортуються морським транспортом. Враховувалися всі можливі чинники: використання терористами зброї масового знищення, його компонентів тощо.

Важливе перш за все те, зазначив генерал, що «досягнуто високий рівень взаємодії між підрозділами країн - учасниць навчань в ході сухопутної та морської фаз навчань». За його словами, кожна сторона - учасниця навчань мала тільки частину ввідної і самостійно справитися з поставленим завданням було просто неможливо.

«Єдиним недоліком було холодна кава, яку подавали вчора на Шкільному аеродромі», - пожартував В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Таку саму високу оцінку навчанням правоохоронних органів і спецслужб України, Польщі і Румунії, зокрема діям підрозділів «Альфа» і Сокіл», дали польський і болгарський експерти Тадеуш ХОМИЦЬКИЙ і Светін СПАСОВ.

Наступні навчання під егідою антитерористичного центру при Службі безпеки України в рамках Ініціативи щодо безпеки нерозповсюдження зброї масового знищення намічено провести під Києвом на початку 2008 року.