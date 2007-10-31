У БЮТ вважають, що мисливські угіддя під Сімферополем перетворять на елітний клуб
Бо таке вже не вперше
Депутат Верховної Ради Криму від БЮТ Тетяна ЗВЄРЄВА вважає, що мисливські угіддя площею 50,4 тис. га в Сімферопольському районі автономії хочуть перетворити на елітний клуб.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Сімферополі, коментуючи постанову Верховної Ради АРК про передачу в тимчасове довгострокове користування мисливських угідь у Сімферопольському районі товариству з обмеженою відповідальністю «Сімферопольське РАПО».
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримської організації «Батьківщини», Т.ЗВЄРЄВА зазначила, що фракція БЮТ у парламенті АРК голосувала проти такого рішення. «Мисливські угіддя, заповідники - це те, що має належати народу, й користуватися (цим - УНІАН) повинен народ», - сказала вона. Депутат зауважила, що «сьогодні в АРК є така тенденція: наші мисливські угіддя намагаються перетворити на елітний клуб, де полюватимуть або люди з достатком, або іноземці».
Коментуючи прийняту постанову ВР АРК по Сімферопольському району, Т.ЗВЄРЄВА зазначила, що «це не випадкова й не перша постанова, оскільки у вересні 2007 року Верховна Рада прийняла аналогічну постанову про вилучення мисливських угідь у Джанкойського товариства мисливців і риболовів, у Бахчисарайського й у мисливського клубу в місті Керч».
Зі свого боку голова президії Кримської республіканської ради Українського товариства мисливців і риболовів Михайло СВИРИДОВ заявив «про факти тиску на нього та інших членів громадської організації з боку влади Криму й перешкоджання діяльності» організації.
Т.ЗВЄРЄВА повідомила про підготовлене депутатське звернення до прокурора АРК Віктора ШЕМЧУКА з проханням відреагувати на заяви представників Кримської республіканської ради Українського товариства мисливців і риболовів й провести відповідну перевірку.