СБУ спалила наркотиків на мільйон доларів (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, приблизна вартість спалених 5 кг героїну, 2 кг марихуани, 300 гр трамадолу та 8 тис. 874 шт. таблеток діазепаму за цінами «чорному ринку» становить майже 1 млн. американських доларів.

У прес-центрі зазначили, що широкого резонансу набула кримінальна справа стосовно 31-річного іноземця, котрий намагався контрабандним шляхом перемістити 5 кг особливо небезпечного наркотичного засобу – героїну до однієї з країн ЄС. У травні 2011 року у міжнародному пункті пропуску «Рава-Руська» Львівської митниці співробітники СБУ спільно з прикордонниками затримали громадянина Польщі. У ході митного огляду у паливному баку його автомобіля було виявлено 20 загорнутих у поліетилен пакунків із героїном.

Вироком Жовківського районного суду Львівської області наркокур'єра визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.15 та ч.3 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а також їх зберігання з метою збуту) Кримінального кодексу України та призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Протягом 2012 року у Львівській області слідчими Управління порушено 6 кримінальних справ за ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або прекурсорів) Кримінального кодексу України. За матеріалами УСБУ засуджено 7 наркоділків за вчинення злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків та засуджено до позбавлення волі від 3-х до 10-ти років з конфіскацією майна.

У січні ц.р. співробітники СБУ спільно з митниками ліквідували черговий канал незаконного переміщення наркотиків через державний кордон. Правоохоронці виявили та вилучили 1 кг пастоподібної речовини, до складу якої входить наркотичний засіб – амфетамін.