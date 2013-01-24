Більше половини тих, хто втратив роботу в Севастополі, скорочені з ЧФ
У Севастополі більш як половина скорочених минулого року працівників – цивільні працівники структурних підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Севастопольського міського центру зайнятості (СМЦЗ) Валерій Ільченко сьогодні на брифінгу для журналістів.
За його словами, питання скорочення «цивільних» робочих місць у формуваннях ЧФ РФ і «до цього дня стоїть гостро: 57% скорочених працівників минулого року – це цивільні працівники структурних підрозділів ЧФ».
В.Ільченко відзначив, що в 2012 році на ЧФ РФ було скорочено близько 2 тис. 600 чоловік, що в два рази більше, порівняно з 2011 роком (Всього на ЧФ РФ працює близько 15 тис. цивільних працівників – УНІАН.)
Водночас, директор СМЦЗ наголосив, що 2012 рік для Севастополя характеризувався стабілізацією на ринку праці міста.
За його інформацією, рівень зайнятості населення Севастополя становить 63,4%, що на 0,4% більше, ніж у 2011 році. при середньому рівні зайнятості по Україні - 60,1%.
Згідно з методикою Міжнародної організації праці, в місті в даний час офіційно налічується 10 тис. 900 безробітних, що на 600 чоловік менше порівняно з 2011 роком. Рівень безробіття за підсумками року знизився порівняно з 2011 роком на 0,3% до 5,6% і на сьогодні, за словами В.Ільченка, він залишається одним із кращих у країні.