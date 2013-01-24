Більше половини тих, хто втратив роботу в Севастополі, скорочені з ЧФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Севастопольського міського центру зайнятості (СМЦЗ) Валерій Ільченко сьогодні на брифінгу для журналістів.

За його словами, питання скорочення «цивільних» робочих місць у формуваннях ЧФ РФ і «до цього дня стоїть гостро: 57% скорочених працівників минулого року – це цивільні працівники структурних підрозділів ЧФ».

В.Ільченко відзначив, що в 2012 році на ЧФ РФ було скорочено близько 2 тис. 600 чоловік, що в два рази більше, порівняно з 2011 роком (Всього на ЧФ РФ працює близько 15 тис. цивільних працівників – УНІАН.)

Водночас, директор СМЦЗ наголосив, що 2012 рік для Севастополя характеризувався стабілізацією на ринку праці міста.

За його інформацією, рівень зайнятості населення Севастополя становить 63,4%, що на 0,4% більше, ніж у 2011 році. при середньому рівні зайнятості по Україні - 60,1%.

Згідно з методикою Міжнародної організації праці, в місті в даний час офіційно налічується 10 тис. 900 безробітних, що на 600 чоловік менше порівняно з 2011 роком. Рівень безробіття за підсумками року знизився порівняно з 2011 роком на 0,3% до 5,6% і на сьогодні, за словами В.Ільченка, він залишається одним із кращих у країні.