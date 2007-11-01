Третьяков про Універсал, Партію регіонів, Януковича і коаліцію

Член блоку «Наша Україна - Народна самооборона» Олександр ТРЕТЬЯКОВ вважає, що говорити про можливе підписання нового Універсалу національної єдності між політичними силами можна лише після детального обговорення проекту цього документа.

Про це він заявив під час прямого ефіру на “5-му каналі”, коментуючи ініціативу членів Партії регіонів щодо підписання нового Універсалу національної єдності.

«По–перше, потрібно зрозуміти, що це за універсал. Якщо це універсал, який буде пропонуватися Партією регіонів, то нехай вивісять його на своєму сайті, і ми будемо обговорювати», - сказав О.ТРЕТЬЯКОВ.

Він наголосив, що НУ-НС виступає за те, щоб консолідувати усіх політиків заради майбутнього України. За його словами, якщо Партія регіонів дійсно готова до підписання універсалу, то він має бути підтриманий усіма членами цієї політичної сили та затверджений на з’їзді. «Пройдіть усю процедуру, і тоді ми сядемо з вами розмовляти. Але для цього вам (Партії регіонів – УНІАН) не обов’язково бути в коаліції», - сказав О.ТРЕТЬЯКОВ. При цьому він нагадав, що особисто був присутні під час підписання Універсалу національної єдності у 2006 році. «Я хочу сказати, що поведінка прем’єр-міністра (Віктора ЯНУКОВИЧА – УНІАН) була така сама, як сьогодні на засіданні Кабміну... Він все підписав, але як тільки було подання і як тільки він був проголосований прем’єр-міністром, то одразу все забулося», - сказав О.ТРЕТЬЯКОВ.

При цьому він вкотре наголосив, що про створення коаліції між НУ-НС та Партією регіонів не може йти і мови. За словами О.ТРЕТЬЯКОВА, піклуватися про долю України можна, навіть не перебуваючи в коаліції. «Партія регіонів знаходиться в парламенті, і народ їх обирав. І не обов’язково для цього входити до коаліції», - сказав він. За словами О.ТРЕТЬЯКОВА, якщо Партія регіонів справді вболіває за долю країни, то вона повинна домовлятися з іншими політичними силами.