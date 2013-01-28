На Волині прикордонники вилучили картину, автором якої може бути Пікассо

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, вантажний автомобіль «Рено», який прибув у пункт пропуску «Ягодин» під керуванням громадянина України, вивели для додаткової перевірки. Під час огляду прикордонно-митна оглядова група знайшла пакунок, обмотаний у папір та поліетилен. У ньому знаходилися 5 картин та одна ліногравюра, яка, можливо, має оригінальний підпис Пікассо. Із 6 картин, що знайшли працівники пункту пропуску, 32-річний громадянин задекларував лише чотири. Він повідомив, що про інші дві картини нібито забув вказати.

За даним фактом повідомлено працівників СБУ у Волинській області. Правове рішення буде прийняте після висновків експертів, які мають встановити культурну та історичну цінність полотен.