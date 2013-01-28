У колонії, де сидить Луценко, проведуть Богатирські ігри

У Менській виправній колонії № 91 (Чернігівська область) навесні пройдуть Богатирські ігри серед засуджених.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДПтС України у Чернігівській області.

Згідно з повідомленням, керівництво управління для активізації спортивного життя засуджених та підтримки їхнього здоров`я прийняло рішення провести Богатирські ігри серед засуджених виправної колонії № 91, де утримуються колишні співробітники правоохоронних органів.

Заслужений майстер спорту України Олександр Пеканов, який є триразовим чемпіоном світу та багаторазовим призером престижних міжнародних турнірів з богатирського багатоборства та рекордсменом світу у вправі "Мертва тяга", провів початковий етап конкурсу. З 40 претендентів, які виконували вправи з газовими балонами з ручками, колодою вагою 80 кг та гантелями по 60 кг, О.Пеканов відбрав 10 чоловіків, які продемонстрували найкращу техніку та найвагоміші результати.

За його словами, конкурс відбудеться навесні, можливо, у квітні. "Я не очікував, що серед чоловіків цього закладу буде стільки силачів, неймовірні результати показали всі, незважаючи на те, що не мають спеціальної підготовки і не є професійними спортсменами", - сказав він.

Начальник управління Державної пенітенціарної служби в Чернігівській області Олександр Доробалюк очікує, що турнір набуде значного розмаху, вправи будуть видовищними та складними. Крім того, він пообіцяв, що керівництво колонії надасть можливість богатирю провести ті вправи, які він запропонує засудженим, навіть якщо це буде вправа буксировки автомобіля.

Довідка УНІАН: Менська виправна колонія №91 – єдиний заклад на території України, де відбувають покарання колишні працівники силових структур – міліціонери, прикордонники, співробітники Служби безпеки України та прокуратури. Всього у виправному закладі – майже 500 засуджених. Колонія має приміщення для утримання засуджених: із мінімальним, середнім та максимальним рівнем безпеки. Засуджені у Менській колонії працюють у меблевому, столярному, швейному цехах, а також в автомайстерні та дільниці виготовлення товарів народного вжитку.

З відомих засуджених у Менській виправній колонії відбувають покарання колишній суддя Ігор Зварич та екс-міністр МВС Ю.Луценко.