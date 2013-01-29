Головне за день: огляд топ-новин

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Лідер ХАМАС не виключив створення конфедерації Палестини та Йорданії

Палестинці можуть об'єднатися з Йорданією в рамках конфедерації, але не раніше, ніж створять власну державу.

Кожара заявляє, що Україна думає про асоційоване членство у Митному союзі

Україна не виключає можливості асоційованого членства у Митному союзі. Про це заявив міністр закордонних справ України Леонід Кожара під час зустрічі з представниками Європейської бізнес-асоціації.

Дефіцит платіжного балансу України в 2012 році перевищив $4 млрд

Дефіцит платіжного балансу України за підсумками 2012 року, порівняно з 2011 роком, збільшився в 1,7 разу – до 4,174 млрд дол.

Біля Алмати розбився пасажирський літак: ніхто не вижив

За даними Генеральної прокуратури Казахстану, літак "Chellenger-200" АТ "Авіакомпанія SCAT", що виконував авіарейс №760 за маршрутом "Кокчетав-Алмати", розбився сьогодні вранці, не долетівши приблизно 5 кілометрів до аеропорту Алмати.

Рибак відмовився скликати позачергову сесію ВР

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак відмовився скликати позачергову сесію парламенту для розгляду ситуації навколо екс-прем’єра Юлії Тимошенко. Натомість, 1 лютого він проведе нараду з головами фракцій щодо підготовки питань, які опозиція вимагає розглянути на позачерговій сесії.

Пукача засуджено до довічного позбавлення волі за вбивство Гонгадзе

Колишнього начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія Пукача засуджено до довічного позбавлення волі за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Міліція шукає бомбу в київському Головпоштамті

Міліція перевіряє повідомленням про замінування будівлі на Хрещатику, де проходять збори з формування Громадської ради при КМДА.

Беркут оточив активістів біля КМДА

Бійці спецпідрозділу МВС «Беркут» оточили громадських активістів біля Київської міської державної адміністрації. Через це іноземні дипломати, зокрема з Індії та США, не могли увійти до будівлі Київської міської державної адміністрації.