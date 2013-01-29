Лідер ХАМАС не виключив створення конфедерації Палестини та Йорданії

Про це повідомляють палестинські ЗМІ, цитуючи главу Політбюро ісламського руху ХАМАС Халеда Машааля, який зустрівся з йорданським королем Абдаллою II.

Як повідомляє РІА Новости, Йорданія в 1948-67 роках контролювала Західний берег річки Йордан зі Східним Єрусалимом і тільки в 1988 році відмовилася від домагань на цю частину палестинських територій, зайнятих Ізраїлем. Зростаюче розчарування в традиційних методах палестино-ізраїльського врегулювання відроджує інтерес політиків і політологів до альтернативних підходів, в тому числі різних варіантів йордано-палестинської конфедерації чи федерації.

"Говорити про конфедерацію зараз, до створення палестинської держави, неприйнятно. Спершу потрібно створити палестинську державу, після чого ми готові досягти взаєморозуміння з питань про взаємозв'язки, які служать інтересам Палестини та Йорданії", - сказав Машааль журналістам. Основною темою зустрічі з Абдаллою II він назвав примирення рухів ФАТХ і ХАМАС, які поділили між собою контроль над палестинськими територіями. Проект передачі принаймні частини Західного берега під контроль Аммана опрацьовувався у 1987 році на таємних зустрічах в Лондоні між тодішнім главою МЗС Ізраїлю Шимоном Пересом і королем Йорданії Хусейном. Практично досягнуту угоду було заблоковано ізраїльським прем'єром Іцхаком Шаміром.

Прихильники відродження проекту акцентують увагу на здатності Йорданії піти на більший, ніж палестинці, компроміс в питанні розділу територій, і їм простіше буде погодитися на ізраїльську вимогу про демілітаризацію Західного берега. Крім того, Йорданія як партнер викликає в Ізраїлю більше довіри, ніж палестинське керівництво, і, отже, налаштовує до більшої гнучкості на переговорах.