Рибак збере голів фракцій, аби обговорити вимоги опозиції

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак має намір провести у п’ятницю нараду з керівниками депутатських фракцій, аби до понеділка на засідання Погоджувальної ради підготувати пропозиції щодо розгляду питань, які опозиція пропонувала розглянути на позачерговій сесії парламенту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це керівник парламенту повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам після зустрічі з представниками фракції «Батьківщина», які, за його словами, «категорично вимагали підписання розпорядження про проведення позачергової сесії Верховної Ради України».

«Ініціатори проведення позачергової сесії не зібрали належної кількості підписів народних депутатів, адже після перевірки у Апараті парламенту зі 158 підписів 7 не відповідали оригіналам, а ще 10 підписів - викликали сумнів, бо вони поставлені проти прізвищ народних депутатів, яких на час збирання підписів не було на території України, про що йдеться у зверненні народного депутата на адресу керівника парламенту. Отже, фактично є тільки 141 підпис народних депутатів України, що не викликають сумніву, замість необхідних за Конституцією 150 підписів», - сказано у повідомленні прес-служби ВР.

Керівник парламенту висловився за необхідність обговорити це питання і у п’ятницю з лідерами фракцій, і в понеділок на засіданні Погоджувальної ради.

Як повідомляв УНІАН, три опозиційні фракції зібрали й 24 січня офіційно передали голові парламенту понад 150 підписів за проведення позачергової сесії для створення Тимчасової слідчої комісії ВР щодо порушень Конституції при ув’язненні екс-прем’єра Юлії Тимошенко та колишнього глави МВС Юрія Луценка, розгляду питання політичної відповідальності керівників МВС та СБУ та висловлення недовіри генеральному прокурору.

Згідно з Регламентом парламенту, голова Верховної Ради у семиденний термін після отримання такої вимоги має оголосити про скликання позачергової сесії.

Разом з тим голова ВР В.Рибак 25 січня заявив, що з проведенням позачергової сесії парламенту виникли складнощі у зв'язку з достовірністю підписів народних депутатів.

Він підкреслив, що розпорядження про проведення позачергової сесії парламенту не буде підписано, якщо підтвердиться інформація про фальсифікацію підписів деяких депутатів.

Також В.Рибак зазначив, що на позачерговій сесії не буде ухвалено жодних рішень, оскільки у її ініціаторів немає необхідних 226 голосів. Разом з тим, наголосив він, її проведення коштуватиме бюджету понад 3 млн 600 тис. грн.

Сьогодні, 29 січня, у прес-службі парламенту повідомили, що Комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради дано доручення встановити законність ініціативи щодо проведення позачергової сесії.

Також сьогодні В.Рибак заявив, що недоцільним цього тижня скликати позачергову сесію парламенту, тому що 5 лютого розпочинається чергова, друга сесія ВР сьомого скликання.