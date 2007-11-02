У Криму вже розібрали 70% землі на південному березі

70% селянських паїв у привабливих регіонах Криму вже скуплено. Такі дані навів сьогодні журналістам у Сімферополі голова Республіканського комітету із земельних ресурсів АРК Микола ГОЛУБЄВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами М.ГОЛУБЄВА, зокрема, паї скуповують в Бахчисарайському регіоні АРК, на Південному березі Криму, в районі Сімферополя. «70% паїв, які знаходяться в Бахчисарайському, Ялтинському, Алуштинському регіоні, на ПБК, під містом Сімферополем, вже скуплено. Я заявляю це відповідально, скуплено особами, які мають гроші, фірмами», - зазначив голова Рескомзему.

За даними М.ГОЛУБЄВА, вартість паю сьогодні становить 500-800 доларів США. «Це небагато, далі, якщо тримати, буде дорожче, - додав він. - Ось ці стоять будиночки, вулики (будови на самозахватах – УНІАН) стоять - земля далі дорожче коштуватиме».

М.ГОЛУБЄВ висловив стурбованість таким станом справ, оскільки паї, як правило, скуповуються не для того, щоб обробляти землю, а щоб забудовувати її. При цьому голова Рескомзему висловив думку, що правоохоронні органи мляво працюють в даному напрямі.