На Кіровоградщині під руїнами школи знайшли тіла двох людей

Рятувальники знайшли тіла двох із трьох людей, що опинилися вчора під завалами через руйнування стін школи-інтернату у м. Новомиргород Кіровоградської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуації, об 11-й годині 1 листопада у м. Новомиргород на території школи з інтенсивної педагогічної корекції ім. Гагаріна сталося руйнування несучих стін та 350 кв. м залізобетонного перекриття спортзалу, що був прибудований до головного трьохповерхового корпусу. За попередніми даними, під завалом опинилося 3 особи, які проводили ремонтні роботи. Заходи, пов`язані з навчальним процесом, у спортзалі не проводились.

О 4-й годині ранку 2 листопада рятувальники знайшли і вилучено з-під завалу тіло 1 загиблої особи, та о 7-й годині було знайдено тіло другої особи.

Станом на 8 годину ранку пошукові роботи тривають.

Причина обрушення встановлюється.

На місці події працюють аварійно-рятувальні підрозділи Головного управління МНС у Кіровоградській області, Олександрійського воєнізованого гірничорятувального (аварійно-рятувального) загону МНС та бригади комунальних служб міста.