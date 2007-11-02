У житловому будинку в Донецьку сталося займання газу

Учора ввечері в Донецьку в результаті займання газу в житловому будинку постраждала жінка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВАТ "Донецькміськгаз", 1 жовтня близько 17-ї год. в одному з двоповерхових житлових будинків у центрі Донецька сталося займання природного газу. В результаті незначні опіки одержала жінка, 1985 р. н. Постраждала була доставлена в лікарню, де їй надали першу медичну допомогу, після чого вона повернулася додому. Крім того, подальшим вибухом було зруйновано подовжувач тяги димаря.

Співробітники ВАТ "Донецькміськгаз", які прибули на місце події, встановили, що займання сталося внаслідок порушення абонентом правил безпечного використання природного газу. Згідно зі складеним актом, мешканка однієї з квартир обігрівала житло пальником печі, газ до якого надходив з газової плити - опалювального пристрою, не обладнаного захисною автоматикою. Відчувши запах газу, господиня не надала цьому значення, і перекрила газову засувку тільки після того, як почула удар, який стався в результаті займання газу.

У прес-службі зазначили, що "за висновком фахівців "Донецькміськгазу", випадок має рядовий характер, і не представляє загрози для здоров`я і життя як потерпілої, так і решти мешканців будинку".