Помер легендарний хореограф Ігор Моїсеєв (фото)

Помер легендарний хореограф Ігор МОЇСЕЄВ, творець і беззмінний керівник Державного академічного ансамблю народного танцю, повідомили РІА «Новости» в прес-службі Роскультури.

І.МОЇСЕЄВУ був 101 рік, він народився в Києві 21 січня 1906 року. Вчився у приватній балетній студії В.І.Масолової, потім у Хореографічному технікумі Державного академічного Великого театру в класі Горського. У 1933 році закінчив Університет мистецтв.

Після закінчення технікуму був прийнятий до балетної трупи Великого театру (1924-1931), в 1931-1937 роках був солістом у Великому театрі, виконував партії Рауля в "Теолінді", Мато в "Саламбо", Іосифа в "Іосифі Прекрасному" та інші.

У 1930 році, залишаючись артистом балету, І.МОЇСЕЄВ стає балетмейстером, постановником танцювальних сюїт в оперних спектаклях "Кармен", "Демон", "Любов до трьох апельсинів", "Турандот", на сцені Великого Театру ставить балети "Саламбо" (1932), "Три товстуни" (1935), "Спартак" (1958).

У 1936 році став завідувачем хореографічної частини Театру народної творчості.

У 1937 році створив перший в країні професійний ансамбль народного танцю. Впродовж 60 років І.МОЇСЕЄВ був беззмінним художнім керівником ансамблю. Під його керівництвом були поставлені всі програми: "Танці народів СРСР" (1937), "Мир і дружба" (1953), "В гостях і вдома" (1983) та інші. За програму "Дорога до танцю" (1965) І.МОЇСЕЄВ був удостоєний Ленінської премії, а колектив - звання Академічного.

У 1943 році І.МОЇСЕЄВ створив першу в країні професійну школу народного танцю (хореографічна Школа-студія при ДААНТ).

У 1966 році в Москві він заснував Хореографічний концертний ансамбль (нині Московський театр класичного балету).

І.МОЇСЕЄВ нагороджений численними орденами і медалями, зокрема, трьома Орденами Леніна, двома Орденами Трудового Червоного Прапора. Багато держав світу відзначили велике мистецтво І.МОЇСЕЄВА. Він - кавалер болгарського Ордена Святого Олександра з короною, румунського Ордена Офіцера культури, польського Ордена «Полонія Рестітула» і багатьох інших. До 95-річчя від дня народження ЮНЕСКО нагородила І.МОЇСЕЄВА однією з найпрестижніших своїх нагород - медаллю Моцарта.