У Києві під вагою снігу обвалився дах будівлі

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, сьогодні, 31 січня, близько 12:00 у Києві на проспекті Перемоги, 67 сталося обрушення 800 кв. м покрівлі складської будівлі. Приміщення складу виконане із металевих листів.

За попередніми даними, обрушення сталося через снігове навантаження.

Під час обрушення всередині складу перебувала людина, яка не постраждала.

У складі зберігається холодильне обладнання. Збитки з’ясовуються.

На місці події працює оперативна група ГТУ МНС у Києві.