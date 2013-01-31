У Києві під вагою снігу обвалився дах будівлі
14:38, 31 січня 2013Суспільство
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У Києві від снігового навантаження обвалився дах промислового складу.
На проспекті Перемоги обвалився дах / Фото: vkurse.ua
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, сьогодні, 31 січня, близько 12:00 у Києві на проспекті Перемоги, 67 сталося обрушення 800 кв. м покрівлі складської будівлі. Приміщення складу виконане із металевих листів.
За попередніми даними, обрушення сталося через снігове навантаження.
Під час обрушення всередині складу перебувала людина, яка не постраждала.
У складі зберігається холодильне обладнання. Збитки з’ясовуються.
На місці події працює оперативна група ГТУ МНС у Києві.
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