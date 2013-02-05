У Львові знову підпалили офіс Партії регіонів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної організації Партії регіонів, підпал офісу ПР у Львові здійснено не вперше.

“Протягом 2012 року, громадські приймальні та офіси Партії регіонів на Львівщині неодноразово підпалювали та пошкоджували. Зокрема, підпалу зазнавали офіс ПР у місті Стрий та офіси Львівської міської організації Партії регіонів. Проте жоден із випадків знищення та пошкодження майна Партії регіонів правоохоронні органи належно не розслідували, не встановили та не покарали відповідно до законодавства винних у підпалах осіб”, - зазначено в повідомленні прес-служби.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю головного управління МВС України у Львівській області, „близько 24.00, з офісу, що у Львові на вулиці Липова Алея, надійшов сигнал «Тривога». Вже за кілька хвилин на місце події прибув наряд Державної служби охорони. На місці події було з’ясовано, що невідомі зловмисники розбили вікно та закинули до офісного приміщення запалювальну суміш. Щоб запобігти знищенню майна, правоохоронці власними силами загасили пожежу, не давши їй набути глобальних масштабів. Водночас, працівники ДСО викликали до офісу працівників МНС та слідчо-оперативну групу міліції”.

Обставини події з'ясовуються.