Триває Всеукраїнський конкурс ”100 кращих товарів України”

На Волині відзначено фіналістів регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу "100 кращих товарів України". Нинішній конкурс відбувався під гаслом «Від високої якості продукції – до високої якості життя».

Як передає кореспондент УНІАН, нагороди - дипломи та статуетки «Ніка» вручив перший заступник голови облдержадміністрації Віталій ЗАРЕМБА.

Цього року нагородами удостоєні 19 підприємств області, причому 10 фіналістів визнані кращими у державі. Це 3 переможці, 4 лауреати та 3 фіналісти Всеукраїнського конкурсу якості продукції. В. ЗАРЕМБА привітав нагороджених та висловив переконання, що престиж конкурсу буде зростати, а «здобутки волинських підприємств будуть постійними і вагомими».

Церемонія вшанування переможців Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів України» у 2006 – 2007 рр. та 12-го Українського національного конкурсу якості відбудеться 5 листопада у Національному палаці мистецтв «Україна» у Києві.