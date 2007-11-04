Триває Всеукраїнський конкурс ”100 кращих товарів України”
На Волині відзначено фіналістів
На Волині відзначено фіналістів регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу "100 кращих товарів України". Нинішній конкурс відбувався під гаслом «Від високої якості продукції – до високої якості життя».
Як передає кореспондент УНІАН, нагороди - дипломи та статуетки «Ніка» вручив перший заступник голови облдержадміністрації Віталій ЗАРЕМБА.
Цього року нагородами удостоєні 19 підприємств області, причому 10 фіналістів визнані кращими у державі. Це 3 переможці, 4 лауреати та 3 фіналісти Всеукраїнського конкурсу якості продукції. В. ЗАРЕМБА привітав нагороджених та висловив переконання, що престиж конкурсу буде зростати, а «здобутки волинських підприємств будуть постійними і вагомими».
Церемонія вшанування переможців Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів України» у 2006 – 2007 рр. та 12-го Українського національного конкурсу якості відбудеться 5 листопада у Національному палаці мистецтв «Україна» у Києві.