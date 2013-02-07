Пасажиропотік "Борисполя" впав на 18%

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор аеропорту Антон Волов під час засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації.

За його словами, така тенденція тільки погіршилася в лютому.

За інформацією А.Волова, за перший тиждень лютого зниження пасажиропотоку становило 24%.

Також гендиректор аеропорту повідомив, що зниження пасажиропотоку негативно позначилося на фінансових результатах роботи «Борисполя».

«Мінус 40 млн грн за січень – такий наш фінансовий результат", – відзначив А.Волов.

Нагадаємо, на початку січня 2013 року авіакомпанія «АероСвіт» скасувала низку рейсів через припинення обслуговування в деяких аеропортах, зокрема, у Варшаві, Стокгольмі, Копенгагені, Тель-Авіві, що призвело до обмеження можливостей "АероСвіту" забезпечити своєчасне виконання рейсів в інших напрямах.