Мілла Йовович народила дівчинку
08:05, 05 листопада 2007Суспільство
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Дитину назвали Еве Габо
|Фото АР
За словами прес-секретаря актриси, дівчинка народилася в медичному центрі Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі. Дитину назвали Еве Габо (Ever Gabo).
Йовович і Андерсон зустрілися у 2002 році на зйомках фільму "Обитель зла". Андерсон був продюсером і режисером цієї картини, а Йовович знімалася у головній ролі. Як нагадує Лента.ру, раніше актриса була одружена з актором Шоном Ендрюсом, а також з французьким режисером Люком Бессоном.
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