Українці вже розкупили половину турів на Новий рік

Майже половину турів на новорічно-різдвяні свята практично розкупили.

Вільних місць до Ямайки, Фінляндії вже немає, кажуть у туристичних компаніях. Популярністю користуються Австрія, Словаччина і Туреччина. Активно купують подорожі також у рідні Карпати.

Фішкою нинішнього сезону є Фінляндія, яка повернула собі славу зимової Мекки. На Новий рік сюди поїде чимало українців. Тур коштує приблизно тисячу євро. А за півтори можете побувати ще й у гостях у самого Санта Клауса.

У цілому вартість турів на новорічно-різдвяні свята зростає на десять-двадцять відсотків. Не маєте достатньо грошей — можете відпочити і за меншу суму, але у грудні.

Загалом українські туристи стали більш досвідченими, кажуть експерти галузі. Перед візитом до турагентства вони через Інтернет обирають не лише країну, а й готель та екскурсійну програму.

ICTV