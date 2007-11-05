БЮТ хоче ліквідувати міжвідомчу комісію з протидії рейдерству

Блок Юлії Тимошенко в новому Кабміні має намір ліквідувати міжвідомчу комісію з протидії рейдерству.

Про це в інтерв`ю газеті «Дело» від 5 листопада заявив кандидат у народні депутати від БЮТ Андрій ПОРТНОВ.

За його словами, ця комісія, яку сьогодні очолює перший віце-прем`єр Микола АЗАРОВ, не «бореться з рейдерством, а «кришує» рейдерів». А.ПОРТНОВ зазначив, що схема роботи цієї комісії проста — «будь-який конфлікт між акціонерами «потрібного» підприємства називають рейдерством, «призначають» винного і потім починають його «мати» всією країною». «Коли наш блок прийде до влади, ми цю комісію ліквідуємо - я вам обіцяю», - сказав він.