Українців хочуть карати гривнею за відключення від опалення

Про це пише Українська правда з посиланням на "Ділову столицю".

Як повідомляється, чиновники запевняють, що нинішні тарифи для населення на теплову енергію покривають лише 70% собівартості послуг,

На їхню думку, щоб досягти економічно обгрунтованого рівня, плата за обігрів однокімнатної квартири повинна збільшитися на 75 гривень - до 303 гривень, двокімнатної - з 333 гривень до 443 гривень, а жителі трикімнатної квартири повинні платити не 441 гривень, а 587 гривень.

"Щоб абоненти теплопостачання масово не відмовлялися від послуги, чиновники вирішили посилити порядок переходу на індивідуальне опалення та ввести штрафи для тих, хто самовільно відключився від теплових мереж", - пише видання.

Згідно з повідомленням, Нацкомпослуг опублікувала законопроект, який пропонує внести зміни до закону "Про теплопостачання" та "Про житлово-комунальні послуги", а також до Кодексу України "Про адміністративні правопорушення".

Згідно з документом, за несанкціоноване відключення від теплових мереж передбачається штраф у розмірі 100 до 150 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (1,7 - 2,5 тис гривень).

"Крім того, власникові квартири з нелегальним котлом необхідно буде за свій рахунок відновити в первісному вигляді систему централізованого опалення", - пише видання.

При цьому, за самовільне підключення до системи, що припускає безкоштовне користування послугою, загрожує штраф набагато менший - від 5 до 20 неоподатковуваних податком мінімумів громадян (85-340 гривень).

Законопроект також вводить штраф 425-850 гривень для тих споживачів, які відмовлять представникам теплопостачальної організації у доступі до індивідуальних теплових установок або лічильників, йдеться в повідомленні.

Як пише видання, необхідність жорсткого регулювання переходу громадян на автономне опалення чиновники пояснюють тим, що "автономізація" призведе до руйнування системи централізованого теплопостачання як цілісного комплексу. Крім того, масова установка котлів, на їхню думку, являє собою екологічну небезпеку.

Згідно з чинним законодавством, перейти на автономне опалення можна тільки всім будинком, і тільки в тому випадку, якщо така можливість передбачена системою теплопостачання населеного пункту, яку мають затвердити органи місцевого самоврядування.