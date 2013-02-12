У «Пирогово» зріє бунт

Про це вони заявили у відкритому листі до нового міністра культури Леоніда Новохатька, повідомляє "Сегодня".

Документ оприлюднений на офіційному сайті музею.

У ньому працівники музею просять міністра не допустити повернення екс-директора Павла Федаки, а залишити Дмитра Зарубу.

Як сказано в листі, у разі повернення Федаки колектив залишає за собою право розпочати безстрокове пікетування відповідних органів через можливі скандали.

Як відомо, Федака був звільнений з посади директора "Пирогово" 27 січня 2012 року, але своє звільнення в кінці минулого року він оскаржив у суді. У Мінкульті це питання розглядають.