У «Пирогово» зріє бунт
07:36, 12 лютого 2013Суспільство
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Співробітники музею народної архітектури та побуту "Пирогово" погрожують безстроковими пікетами, якщо у них змінять керівника.
Музейники лякають бунтом
Про це вони заявили у відкритому листі до нового міністра культури Леоніда Новохатька, повідомляє "Сегодня".
Документ оприлюднений на офіційному сайті музею.
У ньому працівники музею просять міністра не допустити повернення екс-директора Павла Федаки, а залишити Дмитра Зарубу.
Як сказано в листі, у разі повернення Федаки колектив залишає за собою право розпочати безстрокове пікетування відповідних органів через можливі скандали.
Як відомо, Федака був звільнений з посади директора "Пирогово" 27 січня 2012 року, але своє звільнення в кінці минулого року він оскаржив у суді. У Мінкульті це питання розглядають.
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