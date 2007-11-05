В Україні буде до 11° морозу

У найближчі дні в Україні очікується холодна погода. Як попереджають синоптики Українського Гідрометцентру, вночі 6 листопада температура знизиться до 4-9° морозу (на високогір`ї Карпат до 14° морозу), на крайньому півдні від 1° морозу до 4° тепла. Вдень буде від 2° морозу до 3° тепла, на півдні Криму до 5° тепла. Без істотних опадів, лише в Криму невеликий дощ з мокрим снігом, а ввечері і на крайньому заході місцями невеликий сніг. На дорогах країни подекуди ожеледиця. Вітер переважно північний, 7-12 м/с, в Криму і Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с, в горах Криму 25-30 м/с.

7 листопада буде хмарна погода з проясненнями. Вночі у західних областях, вдень у західній половині дощ та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця; на решті території переважно без опадів. Температура вночі 4-9° морозу, у східних областях та на півночі Лівобережжя до 11° морозу, на крайньому заході та узбережжі морів близько 0°; вдень від 2° морозу до 3° тепла, на півдні та Закарпатті 2-7° тепла.

8 листопада - також хмарно, часом дощ та мокрий сніг, лише вночі у східних областях переважно без опадів. На дорогах, крім південної частини, ожеледиця. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; у східних областях вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу; на заході та півдні вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла, в Криму до 10°. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

9 листопада часом можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу (на півдні переважно дощу). Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, у східних областях та на півночі Лівобережжя 2-7° морозу, вдень 0-6° тепла; в південній частині вночі 1-7° тепла (місцями 0-2° морозу), вдень 6-12° тепла, в Криму до 15°.

10 листопада погода суттєво не зміниться.

У Києві та області 6 листопада опадів не передбачається. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температури у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° тепла; по області вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

7 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень часом дощ та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, , вдень від 2° морозу до 3° тепла.

8 листопада буде хмарна погода, часом дощ та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла.

9 та 10 листопада у Києві та області передбачаються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.