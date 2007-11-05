Донецьких мільйонерів побільшало на 36 осіб

Серед громадян, які в 2007 році задекларували свої доходи, одержані в 2006 році, 98 громадян задекларували дохід понад 1 млн. гривень. Це на 36 осіб більше, ніж було в попередньому звітному році.

Як повідомили УНІАН в Управлінні оподаткування фізичних осіб ДПА в Донецькій області, з 98 легальних мільйонерів 79 проживають у Донецьку.

Всього податковими органами області поточного року вже прийнято понад 45 379 декларацій громадян, які одержували доходи в 2006 році. Минулого року було оброблено понад 39 тис. декларацій.

У податковій адміністрації також уточнили, що в порядку обов`язкового декларування одержаних доходів подали декларації понад 26 тис. громадян. Для порівняння, в 2006 році з числа обов`язкового декларування подали декларації близько 17 тис. громадян.

Крім того, в податковій адміністрації, як "цікаві" згадали декілька випадків декларування своїх доходів громадянами.

Так, житель м. Сніжне задекларував іноземний дохід у сумі 202 тис. гривень, одержаний по мережі Інтернет від іноземної фірми за надані їй послуги.

В іншому випадку громадянин Німеччини брав участь у будівельних роботах у м. Єнакієве й задекларував одержаний дохід у сумі 328,7 тис. гривень.

У ще одному випадку житель м. Донецька одержав у дарунок від Донецької єпархії квартиру й задекларував одержаний дохід у сумі 119,3 тис. гривень.