Ющенку поставили ”трійку” (опитування)

Більшість українців оцінюють роботу Віктора Ющенка на посаді президента України як "задовільну".

Такі дані опитування компанії "ФОМ-Україна", оприлюдненні її генеральним директором Олександром Бухаловим, повідомляє Ліга.

Бухалов підкреслив, що в ході опитування респондентам було запропоновано оцінити роботу Ющенка на посаді президента за п`ятибальною шкалою - "відмінно", "добре", "задовільно", "погано" або "дуже погано".

Так, найбільша кількість респондентів, а саме 28%, оцінили роботу Ющенка на "задовільно", 27,4% оцінили його роботу як "погано", і 15,9% - як "дуже погано".

При цьому 20% респондентів поставили "добре" Ющенку, і тільки 4% опитаних поставили йому найвищий бал - "відмінно".

Крім того, опитаним також задавалося питання: схвалюють чи не схвалюють вони особисто дії Ющенка на посаді президента України. 57,3% сказали, що не схвалюють, а 34,9% - навпаки, схвалюють, і 7,8% не змогли відповісти.

До слова, як підкреслив Бухалов, якби в найближчу неділю відбулися вибори президента України, то найбільшу кількість голосів набрав би Віктор Янукович - 27,5%.

На другому місці був би Ющенко (19,7%), і на третьому місці - Юлія Тимошенко (19,1%).

За Петра Симоненка проголосували б 2,9% опитаних, за Володимира Литвина - 2,8%, за Олександра Мороза – 1,3%, за Юрія Луценка - 1%, а за Леоніда Кучму - 0,8%. Вагалися з відповіддю на дане питання 14,4%.

Опитування проводилося з 18 по 28 жовтня методом інтерв`ю за місцем проживання. Були опитані 2000 респондентів у віці від 18 років. Опитування проводилося в 160 населених пунктах України. Похибка вибірки складає +/- 2,2%.

Українська правда