Суркіс представив національну ідею, яку ”можна помацати”

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС вважає, що проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році в Україні сприятиме консолідації українського суспільства.

Про це повідомили УНІАН у ФФУ.

«Цей турнір може всіх нас об`єднати. Об`єднати схід, захід, центр, південь - всю країну, всіх співгромадян. Це може стати національною ідеєю. Практики, теоретики, прагматики і романтики намагалися за 16 років незалежності викласти нам суть національної ідеї. На мій погляд, ніхто з них чітко не сказав, як кожний з нас, особисто, зможе помацати цю ідею, незалежно від того, хто її презентував», - сказав Г.СУРКІС.

Він вважає, що Євро-2012 дає Україні можливість повернути сотні тисяч громадян, які поїхали заробляти гроші до інших країн.

«У цих людей буде досить можливостей попрацювати над інфраструктурою власної країни і при цьому жити вдома. Далі - це можливість обладнати нові готелі, мікрорайони, дороги, громадський транспорт, ну і, відповідно, нові стандарти життя і благополуччя кожної сім`ї. Адже з наближенням до 2012 року поліпшуватиметься спроможність і пенсіонерів, і студентів», - упевнений президент ФФУ.

«Це взаємозв`язані речі, про які можна говорити годинами. Але головне - ми самі маємо відчути себе європейцями. На сьогодні поворот із Заходу на Схід - один з, мабуть, основоположних моментів у континентальному футболі. Це свідоцтво того, що нас вважають європейцями. Залишилося тільки це довести», - додав він.