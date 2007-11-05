Розумово відсталих дітей примушували вантажити вугілля: норма – 6 тонн

Прокуратура Донецької області виявила низку порушень у сфері дотримання законодавства, спрямованого на захист прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківської опіки і дітей, усиновлених громадянами України, повідомляє Островз посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

Зокрема, були виявлені такі порушення, як затягування термінів оформлення документації на вихованців дитячих будинків, порушення процедури визначення статусу дітей, позбавлених батьківської опіки, що було перешкодою для їхнього можливого усиновлення.

Крім того, були виявлені випадки незаконного використання дитячої праці, з метою отримання прибутку. Вихованці Торезької спеціальної школи-інтернату для дітей з порушеннями розумового і фізичного розвитку, з відома керівництва учбового закладу, притягувалися до просіювання і завантаження вугілля. За робочий день, з 9-00 до 17-00, ними завантажувалося від 4 до 6 тонн вугілля. Керівництво Шахтарського дитячого будинку інвалідів використовувало грошові кошти з особових рахунків вихованців для придбання продуктів харчування і тютюнових виробів, не маючи на це дозволу органів опіки і опікування. По цьому факту порушено кримінальну справу стосовно директора цього учбового закладу. Також є приклади невиконання опікунами опікунських обов`язків, фактів незаконного продажу житла, що належить неповнолітнім.

За наслідками перевірок порушено 1 кримінальну справу, внесено 12 подань, 5 розпоряджень, 2 протести, 2 позовних заяви до суду і порушено 1 дисциплінарне провадження.

Всього було перевірено 5 будинків дитини, 10 дитячих будинків, 3 дитячих дома для дітей–інвалідів, 77 шкіл–інтернатів, 9 з яких – для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, 118 професійно - технічних учбових закладів.