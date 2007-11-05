У ГПУ не знають, чи віддасть Швейцарія афериста з ”Еліти-центру”

В Генеральні прокуратурі не виключають, що процес видачі Україні одного з організаторів будівельної афери "Еліта-Центр” Олександра ВОЛКОНСЬКОГО може затягнутися.

Про це в інтев’ю “5-му каналу” повідомив керівник відділу екстрадиції Генпрокуратури Олександр КОВАЛЕНКО.

За його словами, зараз швейцарська сторона розглядає направлений Україною запит. Але часових обмежень ця процедура не має. Ускладнити процес екстрадиції може і сам О.ВОЛКОНСЬКИЙ, якщо оголосить себе політичним біженцем. А за неофіційною інформацією, як повідомив О.КОВАЛЕНКО, організатор афери має такий намір. Якщо швейцарська сторона визнає аргументи О.ВОЛКОНСЬКОГО, українського суду він ґарантовано уникне. Підставами для відмови в екстрадиції може стати також швейцарське громадянство затриманого, або стан його здоров`я.

"В будь-якому разі це ускладнює, тому що проводиться перевірка. І компетентні органи у Швейцарії, якщо він подав заяву, швейцарські власті будуть приймати рішення спочатку щодо його заяви - чи надавати йому статус біженця, чи ні. І лише після цього буде прийнято рішення про видачу", -сказав О.КОВАЛЕНКО.

В той же час, заступник міністра внутрішніх справ Василь МАРМАЗОВ запевнив “5-й канал”, що міліція, слідчі органи роблять все для того, щоб ця справа була завершена і доведена до суду.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок будівельної афери «Еліта-Центр» у Києві постраждали понад 1,5 тис. чоловік. За даними міліції, ця компанія укладала з громадянами договори про пайову участь у спорудженні будинків у різних районах Києва, проте будівництво за цими адресами не велося. Досудовим слідством встановлені факти подвійного і потрійного оформлення договорів на одні й ті ж квартири. Загальну суму коштів, одержаних шахраями, міліція оцінює в 400 млн. грн.

Громадянина О.ВОЛКОНСЬКОГО 1975 р.н. (справжнє ім`я - ШАХОВ Олександр, 1971 р.н., уродженець м. Кемерово, Росія) швейцарські правоохоронці затримали наприкінці жовтня 2007 року під час проходження паспортного контролю під час прибуття до аеропорту м. Женеви з використанням підробленого ізраїльського паспорта.

Генеральною прокуратурою України були підготовлені необхідні екстрадиційні документи на О.ВОЛКОНСЬКОГО і 25 жовтня 2007 року надіслані до Федерального департаменту юстиції і поліції Швейцарської Конфедерації.

30 жовтня 2007 року, зазначені документи отримані і розпочато процес екстрадиції О.ШАХОВА в Україну.