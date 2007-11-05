Юхновський вважає, що на УПА просто зводять наклеп

В.о. голови Українського інституту національної пам’яті, голова Всеукраїнського об`єднання ветеранів Другої світової війни, академік Ігор ЮХНОВСЬКИЙ наголошує, що звинувачення УПА в масових убивствах безневинних мирних жителів, як і масові розстріли єврейського населення – це міф радянської пропаганди.

Про це йдеться у відкритому листі І.ЮХНОВСЬКОГО депутатам Донецької міськради, текст якого передано УНІАН.

Підкреслюючи, що останнім часом у силу своїх нинішніх професійних обов’язків він чимало часу приділяє вивченню проблеми УПА, І.ЮХНОВСЬКИЙ зазначає: “Знайдіть мені, шановні, хоча б одного серйозного фахового історика, котрий би професійно займався цією темою і котрий би довів, що Українську повстанську армію можна звинувачувати в злочинах проти людства й людяності. Жодного не тільки вироку суду, а бодай обвинувачення не пролунало з цього приводу й на Нюрнберзькому процесі. І всі, хто стверджує зворотнє – а таких зараз на диво чимало – нехай бодай чимось підтвердять свої звинувачення. Інакше це буде просто зумисна брехня й наклеп”.

При цьому І.ЮХНОВСЬКИЙ підкреслює: “Я Вас запевняю: нині відсутні конкретні факти, що підтверджували б стереотипи радянської пропаганди, котрі малювали страшні картини варварства упівців, які за радянськими "страшилками" маленьких дітей обов`язково кидали до колодязів, а молодих вчительок поголовно вішали на смереках”.

Проте, за словами академіка, це не означає, що драматичні й трагічні сторінки української історії сьогодні вивчені, і ще дуже багато лишається закритим не тільки від громадськості, а й від професійних істориків.

“Зокрема, потребує серйозного дослідження історія створення радянськими спецорганами близько трьох сотень псевдоповстанських загонів, котрі під виглядом упівців творили мерзенні злочини, таким чином прагнучи викликати в населення негативне ставлення до УПА. Коли регулярні радянські війська не могли справитися з добре організованою повстанською армією, тоді комуністичні ідеологи придумали таку просту й ганебну річ як провокації”, - зазначає І.ЮХНОВСЬКИЙ.

За його словами, Український інститут національної пам’яті ще раніше попросив Президента України Віктора ЮЩЕНКА звернутися з проханням до російського Президента Володимира ПУТІНА відкрити архіви цих подій і поставити остаточні крапки в цій трагічній історії. “Досить уже спекуляцій на цій темі. У нас безліч невідкладних справ. Давайте залишимо вивчення історії – професіоналам. А самі зробимо з результатів цього дослідження моральні уроки відповідальних і серйозних людей”, - наголошує І.ЮХНОВСЬКИЙ.

Водночас, вказуючи на те, що у своєму зверненні до Президента В.ЮЩЕНКА депутати Донецької міськради просять “скасувати Указ про свято”, І.ЮХНОВСЬКИЙ нагадує, що Президент не видавав Указу про святкування 65-ої річниці УПА - в Указі мова йде про відзначення роковин заснування. “Даруйте, але це абсолютно різні речі”, - говорить він.

При цьому І.ЮХНОВСЬКИЙ зазначає: “Прикро вражає той факт, що Ваші досить однозначні, різкі за формою, конфронтаційні за змістом звернення формулюються в той час, коли лідери основних політичних сил... прагнуть до порозуміння, до пошуку загальнонаціонального консенсусу. Погодьтеся, що така неузгодженість не тільки насторожує, але відверто стримує процес порозуміння, без якого країна практично стриножена в своєму подальшому розвиткові”.

У своєму листі академік підкреслює, що Україна в двадцятому столітті понесла колосальні людські втрати: Перша світова, Друга світова, колективізація, розкуркулення, Голодомор 32-33 років, репресії тридцятих років, голод 46-47-их років, повстанська війна в Західній Україні, в результаті чого, за різними оцінками, загинуло близько 20 мільйонів людей. “Треба особливо підкреслити, що всі ці втрати інспіровані ззовні й привнесені чужими режимами. Україна була об`єктом жорстокої політики агресивних сусідів. І зараз уже прийшов час, коли кожен громадянин України має врешті зрозуміти, що тільки незалежність, свобода й демократія можуть стати надійним гарантом не тільки фізичного виживання нації, а й вільного розвитку, добробуту й щастя її громадян”, - наголошує І.ЮХНОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада депутати Донецької міськради на своїй сесії прийняли звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з вимогою скасування указу про святкування 65-ї річниці Української повстанської армії.

В тексті звернення говориться, що "депутати Донецької міськради висловлюють свою незгоду з Указом Президента України про святкування 65-ї річниці створення Української повстанської армії".

"Вважаємо, що прийняття цього указу не сприяє консолідації українського народу і ображає почуття захисників нашої батьківщини – ветеранів Великої Вітчизняної війни”, - говориться у зверненні до Президента.

Донецькі депутати також називають день створення УПА "сумнівним святом" і вважають, що таким чином здійснюються спроби "пристосувати минуле під потреби сучасності".