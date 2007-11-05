Старший лейтенант поплатився за розкрадання

18:40, 05 листопада 2007
Суспільство
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Гриценко зірвав погони

Анатолій Гриценко
Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО своїм наказом позбавив військового звання старшого лейтенанта Артема ІВАНОВА, який допустив порушення вимог статей 11, 49 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та статті 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони України, встановлено, що інженер технічного відділення лінійно-кабельного батальйону зв’язку однієї з військових частин ЗС України старший лейтенант А.ІВАНОВ з метою власного збагачення вивіз за територію частини військове майно – 25 котушок кабелю та 2 корпуси блоків радіостанцій.

У зв’язку з цим міністр оборони України А.ГРИЦЕНКО видав наказ №622 від 5 листопада «Про притягнення до дисциплінарної відповідальності», яким позбавив старшого лейтенанта А.ІВАНОВА військового звання.

 

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