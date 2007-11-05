Старший лейтенант поплатився за розкрадання
18:40, 05 листопада 2007Суспільство
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Гриценко зірвав погони
|Анатолій Гриценко
Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони України, встановлено, що інженер технічного відділення лінійно-кабельного батальйону зв’язку однієї з військових частин ЗС України старший лейтенант А.ІВАНОВ з метою власного збагачення вивіз за територію частини військове майно – 25 котушок кабелю та 2 корпуси блоків радіостанцій.
У зв’язку з цим міністр оборони України А.ГРИЦЕНКО видав наказ №622 від 5 листопада «Про притягнення до дисциплінарної відповідальності», яким позбавив старшого лейтенанта А.ІВАНОВА військового звання.
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