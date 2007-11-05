Україна не доганяє вимоги ЄС

Представник України при Європейських Співтовариствах (Європейському Союзі) Роман ШПЕК констатує, що Україна суттєво відстає у підготовці хімічної промисловості до запровадження в Євросоюзі нових стандартів, визначених в директиві ЄС про систему REACH.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Р.ШПЕК заявив сьогодні українським журналістам.

“На превеликий жаль, за нашими оцінками з представництва, рівень готовності порівняно з іншими країнами, як ми можемо тут відслідковувати, невисокий, або недостатній. В першу чергу ми порівнюємо рівень готовності українських підприємств, української економіки, з такими економіками як Росія, Китай, Корея, інші країни. Але це основні наші конкуренти”, - сказав Р.ШПЕК.

Він зазначив, що на сьогодні багато пропозицій представництва України при ЄС, направлені в міністерства промислової політики та економіки України або залишились без належного розгляду, або представництво не отримало інформацію про те, що ці пропозиції розглядалися.

У зв’язку з чим Р.ШПЕК назвав позитивним повідомлення про створення у п’ятницю, 2 листопада, спеціального консультативного центру на базі Ради асоціацій товаровиробників при Кабміні.

“Це добре, це вже крок вперед, але цього недостатньо, бо на сьогоднішній день чітко не визначено, який з органів центральної виконавчої влади, яке з міністерств чи державних комітетів відповідальні в уряді за координацію цієї роботи і як вони будуть будувати свою роботу з нашими підприємствами, з асоціаціями, з Європейською комісією, з представництвом”, - сказав він.

“Ми неодноразово звертались з такими пропозиціями, і вони знаходились без серйозного реагування. Ми писали і в Міністерство промислової політики, і в Міністерство економіки. Показовим є те, що до нас вже почали звертатись напряму представники підприємств,... які просять щоб ми знову, чи додатково і ще, і ще інформували уряд”, - додав Р.ШПЕК.

Представник України при ЄС зазначив, що представництвом зроблено багато роботи в напрямку підготовки до запровадження в ЄС системи REACH, починаючи від збору інформації та аналізу підготовки різних країн до цього, завершуючи проведенням 11 жовтня “круглого столу” в Києві для зацікавлених виробників та організації низки зустрічей в середині жовтня у Брюсселі для представників Асоціації хімічної промисловості України, в тому числі зустрічей з представниками Єврокомісії та європейських консалтингових компаній.

“Всі тут (в Євросоюзі – УНІАН) ставляться до цього як до серйозного виклику, а з боку окремих українських міністерств чи компаній це сприймається як якась факультативна чи довільна програма”, - зазначив Р.ШПЕК.

“В якійсь мірі я вже зневірився, що через офіційні канали інформація своєчасно доходить до тих, хто мав би її читати. Це була мета моєї зустрічі з вами, щоб ви допомогли донести цю інформацію до зацікавлених осіб в Україні”, - додав він, звертаючись до журналістів.

Р.ШПЕК висловив переконання, що у процесі підготовки українських підприємств до експорту своєї продукції в ЄС в нових умовах, держава має допомогти в координації цього процесу, оскільки держава також є зацікавленою в стабільній роботі українських підприємств, надходженнях в бюджет та в збільшенні рівня зайнятості.

Крім того, за словами Р.ШПЕКА, держава вже має достатні можливості для забезпечення належних контактів з Європейськими регулюючими органами, в тому числі, через представництво України при ЄС та Комітет з питань співробітництва Україна-ЄС, очолюваний міністром економіки. При цьому, на думку Представника України при ЄС, рішенням уряду можна було б уповноважити Міністерство промислової політики виконувати роль координатора підготовки української промисловості до європейської системи REACH і порушувати це питання на засіданні Комітету співпраці Україна-ЄС, найближче засідання якого відбудеться 20 листопада.

“Такі пропозиції ми висловили”, - зазначив Р.ШПЕК.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2007 року в ЄС набула чинності Директива про REACH та створення Європейської хімічної агенції.

В рамках цієї Директиви, до 1 грудня 2008 року має завершитися підготовка до реєстрації хімічних субстанцій, а з 1 січня 2009 року – мають набрати чинності обмеження на продаж на внутрішньому ринку ЄС певних небезпечних субстанцій та препаратів. Під дію директиви REACH власне продукція хімічних виробництв підпадає лише на першому етапі її запровадження з подальшим розширенням її дії на інші галузі виробництва, де в процесі виготовлення готової продукції задіяні хімічні речовини.

За даними Держкомстату України, в 2006 році експорт Україною хімічної продукції до ЄС в 2006 році становив 2637,67 млн. євро, або 10% всього експорту української продукції до ЄС.