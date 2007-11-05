Хто зриває опалювальний сезон у Херсонській області

У Херсонській області в зв`язку з пониженням температури повітря почався опалювальний сезон.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в управлінні у справах преси та інформації Херсонської ОДА, в першу чергу почали опалювання об`єктів соціальної сфери, тепло вже поступило в 262 школи (49%) і 324 дитсадків (75%) області.

В Херсоні з 38 газорозподільних мереж запущено 32. До опалювання підключено більше половини шкіл, близько 30% дитсадків, понад 30% багатоквартирних будинків.

Водночас, за даними губернатора області Бориса СІЛЕНКОВА, міста Каховка і Нова Каховка зірвали планові терміни початку опалювального сезону. Про це голова обласної державної адміністрації заявив на робочому засіданні, на якому були присутні мери міст і голови райдержадміністрацій, керівники структурних підрозділів ОДА, відповідальні за паливно-енергетичний комплекс і ЖКГ.

"Вже сьогодні будинки, школи, садки і лікарні повинні опалюватися, а міста Каховка і Нова Каховка досі не одержали ліміти, не підписали угоди на постачання газу", - повідомив губернатор.

Також, за інформацією Б.СІЛЕНКОВА, окрім цих двох міст, решта міст вже одержали ліміти на газ від НАК "Нафтогаз Україна" і підписали відповідні договори.