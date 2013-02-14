У літаку Ан-24, який зазнав катастрофи, були незареєстровані пасажири

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Донецьку повідомив прокурор Донецької області Володимир Вишинський.

Він зазначив, що прокуратура Донецької області працює у взаємодії з прокуратурою Одеської області, і сьогодні розглядаються питання перевірки наземних служб, у тому числі й Одеського аеропорту при реєстрації пасажирів на цей чартерний рейс.

«За попередніми даними, тими, які можна вже говорити, з тієї чи іншої причини не було зареєстровано п'ять пасажирів», - сказав В.Вишинський, наголосивши, що наразі здійснюється відповідне розслідування цього факту.

Крім того, він повідомив, що, виходячи з опитування пасажирів цього авіарейсу, в літаку були вільні місця. За словами В.Вишинського, частина людей, які летіли цим рейсом, після надання їм медичної допомоги, виїхали за місцем проживання, слідчі встановлюють осіб всіх пасажирів.

Прокурор підтвердив, що серед 44 пасажирів була одна жінка, «яка має стосунок до професії стюардеси», але вона була пасажиром і її особа зараз встановлюється.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 13 лютого в аеропорту «Донецьк» зазнав катастрофи літак, який прибув чартерним рейсом з Одеси. Літак під час приземлення вилетів за межі злітно-посадочної смуги, перекинувся, його корпус розколовся і почалося задимлення.

На борту літака перебувало 52 людини, 47 з них були врятовані, п'ять загинули. На сьогодні відомо, що 26 пасажирів звернулися по допомогу до медиків, з них 9 осіб перебувають у лікарні.

За фактом авіакатастрофи в аеропорту Донецька розпочато кримінальне провадження.

Відомості про факт авіакатастрофи внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей) Кримінального кодексу України.