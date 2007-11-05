У підземних сховищах України газу стане менше

21:18, 05 листопада 2007
Суспільство
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Повідомлення ДК “Укртрансгаз”

ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз України" почала сезон відбору природного газу з підземних сховищ газу (ПСГ). Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК "Нафтогаз України".

У повідомленні наголошується, що середній обсяг щоденного відбору газу з ПСГ становить 54 млн. куб. м на добу.

Станом на початок листопада в ПСГ України зберігалося 30,67 млрд. куб. м природного газу. Це рекордні обсяги накопиченого палива за роки незалежності України.

Також у повідомленні сказано, що 14,3 млрд. куб. м природного газу в ПСГ належить компаніям-резидентам України.

"Накопичені запаси природного газу дозволять гарантовано забезпечити надійне і своєчасне газопостачання споживачів України впродовж опалювального сезону 2007-08 рр. за будь-яких погодних умов, а також стабільно й у повному обсязі виконувати міжнародні зобов`язання України щодо транспортування імпортного палива", – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що в 2006 році в ПСГ ДК “Укртрансгаз” було закачано 17,7 млрд. куб. м газу.

Довідка УНІАН. ДК “Укртрансгаз” є оператором газотранспортної системи України. Станом на 01.01.2007 року до складу газотранспортної системи ДК “Укртрансгаз” входило 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю понад 30 млрд. куб. м.

 

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