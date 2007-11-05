У Януковича підрахували, скільки можна ”підняти” на Євро-2012

В уряді України розраховують, що надходження від проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу в бюджети всіх рівнів перевищать бюджетні витрати більш ніж втричі.

Відповідну інформацію надав у понеділок Департамент комунікацій влади і громадськості секретаріату Кабінету міністрів у коментарі до постанови Кабміну від 31 жовтня.

Цією постановою затверджено положення про Національне агентство з підготовки і проведення Євро-2012, повідомляє Українська правда.

За даними департаменту, очікуваний рівень надходжень у бюджет від проведення чемпіонату складе близько 4,88 млрд. грн., у той час як витрати складуть 1,42 млрд. грн.

Передбачається, що на ігри фінальної частини чемпіонату Європи в Україну прибудуть 400 тис. іноземних туристів.

Виходячи з приблизного рівня витрат на перебування одного туриста в розмірі 400 дол. на добу, загальний обсяг спожитих туристами товарів і послуг складе 3,2 млрд. дол. або 19,2 млрд. грн., з яких 3,2 млрд. грн. надійде в бюджет у вигляді ПДВ.

На етапах підготовки і проведення фінальної частини турніру в Україні (2007-2012 роки) знадобиться 1,42 млрд. грн., з яких - 1,22 млрд. державного бюджету, 0,2 млрд. грн. - з місцевих бюджетів. З інших джерел надійде 20 млрд. грн.

Такі фінансові витрати обумовлені необхідністю будівництва транспортної системи, розвитку готельної інфраструктури, реконструкції існуючих і будівництва нових спортивних споруджень.

Зокрема, НСК "Олімпійський" у Києві буде реконструйований за кошти держбюджету, стадіони "Шахтар" у Донецьку і "Чорноморець" в Одесі - за кошти відповідних футбольних клубів.

За кошти місцевих бюджетів і інвесторів реконструюють стадіон "Металург" у Дніпропетровську і стадіон у Львові.

У період з 1 січня 2012 року по 31 вересня 2012 року планується виконати роботи загальною вартістю 18 млрд. грн.

Виконання законодавчих актів з проведення чемпіонату з футболу і координацію органів влади буде здійснювати Національне агентство з питань підготовки і проведення Євро-2012.

До роботи агентства будуть залучатися науковці, фахівці органів виконавчої влади, підприємств, організацій і ін.

Рішення агентства є обов`язковими для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями і громадянами України. Витрати на забезпечення діяльності агентства складуть близько 12 млн. грн. на рік.