На Чернігівщині встановлять 56 знаків у пам’ять Голодомору

Цього року у 56 населених пунктах Чернігівської області, які найбільше постраждали внаслідок Голодомору, відкриють пам`ятні знаки.

Як повідомили УНІАН у прес-служба облдержадміністрації, голова Чернігівської ОДА Володимир ХОМЕНКО вважає, що пам`ять про Голодомор - це не лише вшанування жертв, а й увага і реальна допомога тим, хто через страждання вижив і сьогодні є серед нас. Тому, на його думку, так актуально у цьому році завершити складання списку постраждалих від Голодомору, до чого зобов`язує і відповідний Указ Президента України "Про заходи у зв`язку з 75-ми роковинами голодомору 1932-1933 років в Україні".

Також В.ХОМЕНКО закликав голів райдержадміністрацій підійти до поставлених завдань з усією відповідальністю. Зокрема, підтримувати у належному порядку місця масових поховань жертв Голодомору 1932-1933 років у населених пунктах області. "Це борг влади перед загиблими", - підкреслив керівник області.

В.ХОМЕНКО вважає, що до процесу формування національної пам`яті мають залучатися діти та молодь. Зокрема, брати участь у збиранні та систематизації свідчень про події 1932-1933 років. У кожній школі мають експонуватися спогади, зібрані й записані учнями. На думку голови облдержадміністрації, експозиція про Голодомор, пам`ятні матеріали про ті часи, а також сучасні світлини, що розповідають про вшанування пам`яті жертв трагічних подій, має стати частиною "Української світлиці" у школі.