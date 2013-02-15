Хакери розмістили рекламу наркотиків на сайті обласної міліції

У коментарі УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська зазначила, що у засобах масової інформації вранці 14 лютого з’явилось повідомлення про те, що на офіційному сайті Головного управлінні МВС України у Львівській області (milicialviv.gov.ua) розміщено гіперпосилання на іншу веб-сторінку з інформацією рекламного характеру щодо місць продажу наркотичних засобів.

„Як з’ясували під час перевірки, на офіційний веб-сайт ГУ МВС України у Львівській області уночі проти 14 лютого комп’ютерні хулігани (хакери) здійснили неправомірний доступ до інформації. Зокрема, зловмисники розмістили на сторінці відомчого веб-сайту гіперпосилання на іншу Інтернет-сторінку, де була інформація рекламного характеру щодо місць продажу наркотичних засобів. Повідомлення про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань”, - повідомила С.Добровольська.

На даний час роботу сайту повністю відновлено в звичному режимі.