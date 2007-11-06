У Криму завершлися зйомки «Сповіді Дон Жуана»

У Криму завершлися зйомки двосерійного телевізійного фільму «Сповідь Дон Жуана».

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив директор компанії Inter Media Production (IMP) Єгор БЕНКЕНДОРФ.

За його словами, зйомки проходили в жовтні-листопаді 2007 року на Південному березі Криму, зокрема, у Воронцовському і Лівадійському палацах.

«Це хороше, якісне кіно», - сказав Є.БЕНКЕНДОРФ.

Окрім цього, він повідомив, що фільм знято в жанрі іронічної мелодрами, хронометраж картини – 90 хвилин.

За словами Є.БЕНКЕНДОРФА, картина буде повністю завершена в лютому і очікується, що її прем`єра пройде на телеканалі Інтер. Окрім цього, фільм можна буде побачити на каналі Интер+, а також на одному з центральних російських каналів - ОРТ або РТР.

«Світла було море, костюмів було море, актори – шикарні», - сказав Є.БЕНКЕНДОРФ, порекомендувавши глядачам обов`язково подивитися цю картину.

Директор компанії відмовився назвати вартість зйомок, проте зазначив, що «картина вийшла не дешевою».

Також Є.БЕНКЕНДОРФ розповів, що сценарій картини створено за відомою п`єсою Анатолія КРИМА «Заповіт цнотливого бабія».

У свою чергу, режисер картини Андрій БЕНКЕНДОРФ повідомив, що залишився найскладніший період у виробництві фільму – його монтаж і озвучування.

Він подякував акторам і знімальній групі за добру і злагоджену роботу.

Режисер повідомив, що «Сповідь Дон Жуана» - це костюмоване кіно, а предмети ужитку тих років збиралися по антикварних магазинах, «блошиних ринках», а частина реквізиту була зроблена з дерева і пап`є-маше.

Автори сценарію картини – відомий драматург Анатолій КРИМ і А.БЕНКЕНДОРФ.

У головних ролях знялися відомі актори Нодар МГАЛОБЛІШВІЛІ, Артем ТКАЧЕНКО, Василь БАША, в головній ролі дебютувала Олена ФЕСУНЕНКО.

Media Production (IMP) – українська кінокомпанія, що входить до групи компаній Інтер. Компанія прийшла на телевізійний ринок України в 2006 році. Основний вид діяльності компанії – виробництво художніх фільмів і телевізійних серіалів.