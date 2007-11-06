У Києві з порога відомого казино вкрали призовий «Лексус»

У понеділок удосвіта буквально з-під носа охорони одного з найкрутіших київських нічних клубів Freedom украли призовийЛексус-470. Цей факт підтвердили в столичній міліції.

За словами начальника Подільського райуправління міліції Михайла Марука, викрадання відбулося між 4 і 5 ранку. Робочих версій чотири: діяв одинак, група заїжджих або київських викрадачів, що спеціалізуються на автомобілях представницького класу, хтось з персоналу або зловмисникам допомагав працівник закладу.

Чому слідство віддає перевагу, Михайло Миколайович говорити не став, виходячи з того, що кримінальна справа тільки порушена і будь-яке необережне слово може завадити пошуку причетних зловмисників. Разом з тим, відзначив він побіжно, без помічників навряд чи обійшлося — в найвідповідальніший момент камери відеоспостереження раптом відключилися, і тривогу підняли вже після того, як Лексуса слід загув...

Дирекція нічного клубу категорично спростовує міліцейські трактування подій. Заступник керівника служби безпеки закладу спочатку взагалі заперечував факт угону, повідомивши, що призова Тойота-камрі як стояла перед входом в будівлю, так і стоїть (це дійсно так, але майданчик обладнаний не під одну, а під дві машини, і друге місце вчора якраз і було порожнє).

Після того, як інформація була перевірена в правоохоронних органах, вже шеф охорони клубу підтвердив, що Лексус таки пропав, але це, мовляв, не призовий автомобіль. "Це іномарка нашого постійного клієнта, який припаркував її метрах в 50-60 від будівлі. Відповідальності за те, що трапилося, адміністрація закладу не несе. Ми не зобов`язані стежити за машинами, які кидають будь де", — сказав головний охоронець. Але коли ми поцікавилися особою клієнта, той вдався до ненормативної лексики і кинув трубку.

Орієнтовна вартість Лексуса — більш $ 100 тисяч. Того ж дня в Києві вкрали такий же престижний автомобіль Бентлі 2005 року випуску. Злочинці, а це могла бути і організована група, поки не знайдені.

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