Протистояння в Криму: озброєний ”Беркут” штурмував Ай-Петрі

Зараз на плато Ай-Петрі в Криму проводиться знесення будівель кримських татар.

Як розповів по телефону кореспонденту УНІАН заступник голови Бахчисарайської районної державної адміністрації Айдер ХАЛІЛОВ, було прийнято рішення суду про знесення однієї самовільної будівлі кримського татарина на Ай-Петрі, проте «влада, міліція, держвиконавці, використовуючи це судове рішення, вирішили знести всі будівлі кримських татар» на плато.

За даними А.ХАЛІЛОВА, сьогодні вночі близько 50 кримських татар піднялися на плато, захищати свої будівлі (літні кафе, різноманітні точки з надання розважальних послуг). «Близько півгодини тому почався штурм, "Беркут" - близько тисячі озброєних газом та ін. бійців - побив усіх кримських татар (що знаходяться на Ай-Петрі – УНІАН), зараз зносять будівлі, не маючи на це підстав», - підкреслив він.

За словами А.ХАЛІЛОВА, зараз всі дороги в районі плато перекриті. «Щоб не допустити туди (на Ай-Петрі – УНІАН) інших кримських татар», - припустив він.

А.ХАЛІЛОВ також повідомив, що в районі села Соколине в даний момент збираються кримські татари.

Одержати коментар правоохоронців поки не вдалося. У Центрі громадських зв`язків кримської міліції не відповідають телефони. УНІАН стежить за розвитком подій.